Forte chuva destelha casa e deixa estragos em Manaus

Manaus - A família Silva levou um baita susto após ter a casa destelhada com a força da chuva. De acordo com as vítimas, a chuva começou por volta das 15h e neste período de verão amazônico as tempestades tendem a ser mais fortes. Além do prejuízo caudado pelo fenômeno da Natureza, o bairro está sem energia elétrica. O caso ocorreu na rua 121, Núcleo 11, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

O proprietário da residência, Wupsilander Ramos, estava no local na hora do incidente. Segundo ele, após um barulho, as telhas se desprenderam e atingiram os cabos de energia elétrica interrompendo o serviço. Sem pensar duas vezes, Ramos o filho e o cunhado que estavam em casa tentaram retirar o que tinha de mais valioso a fim de amenizar os danos caudados pelo temporal. Os animais também foram levados juntos com seus tutores.

“Nunca tinha visto algo do tipo. O telhado voou com a força do vento. Precisamos ficar em casa por medo de saqueassem nossas coisas. Molhou sofá, rack, computador, televisão, cama e neste momento não sei calcular o prejuízo. Mas eu agradeço a Deus por ter nos protegido e nenhum de nós ter ficado ferido”, contou o dono da residência.

Com a ajuda dos vizinhos, os donos da casa conseguiram acionar a Defesa Civil e entrar em contato com a Amazonas Energia. Para o EM TEMPO a Defesa Civil afirmou que já foi notificada e deve ir ao encontro da família nas próximas horas. A equipe de reportagem não conseguiu contato com a concessionária responsável pelo abastecimento de energia.



Previsão é de calor

Uma matéria do EM TEMPO publicada neste domingo (16) destaca, conforme Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), é que neste trimestre de agosto a outubro a previsão é de calor . Um dos motivos para as altas temperaturas será uma ligeira diminuição das chuvas no Amazonas. Se por um lado essa diminuição do fenômeno está dentro do previsto, de acordo com o órgão, por outro, é importante lembrar que os próximos meses são conhecidos por registrarem chuvas torrenciais, algumas até com incidentes.

