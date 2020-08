Vídeos mostram desespero de funcionários após incêndio em contêineres

As chamas se propagaram por mais da metade dos contêineres próximos | Foto: Divulgação/Bombeiros

Manaus - Vídeos registrados por funcionários do Porto Chibatão, na Zona Sul de Manaus, mostram na tarde desta terça-feira (18), o momento do início do incêndio de grandes proporções em contêineres com gás e ácido sulfúrico . O desespero deles em evacuarem os prédios nas proximidades foi flagrado nas filmagens. Um sinal sonoro foi acionado e os funcionários desceram as escadas correndo para se distanciarem do local das chamas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), o incêndio começou após uma descarga elétrica de um raio em um dos contêineres. Nas proximidades existem, pelo menos, 35 contêineres, sendo 14 deles com os materiais inflamáveis. Mais da metade dos contêineres já foram consumidos pelas chamas.

Cinco viaturas Auto-Bomba Tanque e quatro de suporte atuam no combate ao fogo, que continua se espalhando. Alguns dos contêineres ainda foram retirados para evitar a propagação do incêndio .

Veja os vídeos registrados por funcionários do Porto Chibatão:

Vídeos feitos por funcionários do local | Autor: Divulgação

