Colunista do Amazonas Em Tempo, Paulo Ricardo Sachs morre aos 56 anos

Paulo Sachs tinha 56 anos | Foto: Arquivo/ET

Manaus - O colunista social do Jornal Amazonas Em Tempo, Paulo Ricardo Sachs, de 56 anos, morreu na noite desta terça-feira (18), na casa onde morava, no bairro Dom Pedro, na Zona Oeste de Manaus, em decorrência de uma parada cardíaca. De acordo com informações de amigos da família, Paulo teve recentemente o novo Coronavírus (Covid-19) e foi submetido a uma cirurgia cardíaca. Ele teria tido complicações que resultaram na morte.

O também colunista Zenaldo Mota confirmou a perda do amigo e informou que o corpo está sendo levado para uma funerária no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus. Após os procedimentos, o velório será realizado na Funerária Canaã, localizada na rua Major Gabriel.

"Paulo foi por muitos anos colunista social do Em Tempo. Destacava-se pela elegância e carinho com as pessoas com quem se relacionava, sempre preocupado com a excelência de conteúdo. Fará muita falta para todos nós", destacou Gláucia Chair, diretora de redação da Rede Raman Neves de Comunicação.

A última coluna social de Paulo Sachs foi publicada nesta terça-feira (18), no Jornal Em Tempo.