Carro bate em poste e deixa parte da Zona Norte de Manaus sem energia

Acidente ocorreu por volta da 17h30 | Foto: Divulgação

Manaus - Um acidente causou transtornos para moradores da Zona Norte de Manaus, que, desde o fim da tarde desta terça-feira (18), ficaram sem energia. Até às 20h30, estabelecimentos e residências, localizados no entorno da avenida Noel Nutels, estavam com o serviço interrompido.

Conforme a polícia, por volta das 17h30, um motorista de um carro, modelo Savero, perdeu o controle e bateu em poste na via pública, nas proximidades do Instituto Médico Legal (IML). O acidente ocorreu no momento em que chovia na região. Não houve feridos.

Procurada pela reportagem, a Amazonas Energia informou que por volta das 16h10, as Zonas Norte, Leste e Oeste de Manaus sofreram fortes ventos acompanhados de chuvas intensas.

Em consequência houve interrupções no fornecimento de energia elétrica, impactando 5,3% dos clientes. Objetos foram arremessados contra as redes elétricas, provocando curtos-circuitos. A Amazonas Energia informa que para atender a demanda excedente já ampliou o contingente de equipes para recuperar o serviço no menor tempo possível.

