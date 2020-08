Após mais de 14 horas, incêndio é controlado no Porto do Chibatão

Foram utilizados mais de 300 litros | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - Após 14 horas de incessante, o Corpo de Bombeiros conseguiu conter o incêndio que atingiu contêineres no Porto do Chibatão, na Zona Sul de Manaus, na manhã desta quarta-feira (19).

No momento os bombeiros realizam o trabalho de rescaldo. O fogo começou, na tarde de terça-feira (18), após um raio atingir um contêiner. Entretanto, as chamas se alastraram rapidamente e cerca de 30 a 35 foram atingidos.

Até esta manhã, mais de 300 mil litros de água foram utilizados para cometer as chamas. Também foram utilizados Líquido Gerador de Espuma (LGE), para ajudar no controle do fogo. Não teve registros de feridos.

Cinco viaturas Auto-Bomba Tanque e quatro de suporte atuaram no combate ao fogo. Alguns dos contêineres ainda foram retirados para evitar a propagação do incêndio.

