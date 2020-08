Suframa retoma atividades presenciais em Manaus

Retomada gradual das atividades da Suframa começou nesta quarta (19) | Foto: Divulgação/Suframa

Manaus - A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) iniciou a retomada gradativa das atividades presenciais nesta quarta-feira (19). A medida estava prevista na Portaria nº 556, que estabelece o cronograma de retorno e as novas ações de prevenção para enfrentamento do novo coronavírus (Covid-19).

Neste primeiro dia, retornaram ao trabalho presencial os cargos comissionados e funções de confiança. Os demais servidores, colaboradores e terceirizados retornam no dia 24, com exceção dos enquadrados no grupo de risco, que continuarão em trabalho remoto até nova deliberação.

De acordo com o superintendente da Suframa, Algacir Polsin, foi criado um Plano de Providências para Manaus e todas as unidades administrativas do órgão para a retomada do funcionamento presencial das atividades.

"O Comitê de Acompanhamento e Controle da Covid-19 tem atuado ativamente no monitoramento da evolução da transmissão da doença e continuará fazendo esse trabalho para propor as medidas a serem tomadas para o retorno gradual nas demais unidades da Suframa", explicou.

A entrada do público externo na sede da autarquia somente poderá ser realizada com o uso de máscara cobrindo o nariz e a boca. As unidades administrativas da Suframa, que atuam com atendimento ao público externo e serviços de conferência física de mercadorias nacionais, regulamentarão o atendimento, preferencialmente, por controle de acesso e senha, conforme as medidas previstas no Plano.

Reuniões, palestras e cursos internos a serem realizadas nas salas, auditórios e demais espaços da estrutura deverão atender a capacidade máxima de 50% de ocupação, observadas as regras de distanciamento e higiene obrigatórias. Os gestores poderão, ainda, flexibilizar a jornada de trabalho, alternando entre atividades presenciais e trabalho remoto, por meio de revezamento por semanas.

