Consultores do AM irão elaborar planos ambientais pós-Covid 19

Interessados podem se inscrever até 28 de agosto | Foto: Divulgação/Sema

Manaus - O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) está selecionando consultores amazonenses para elaborar Planos de Ação para a Gestão Ambiental e Desenvolvimento de Baixas Emissões de Carbono, no contexto pós-pandemia. Os interessados devem ser pessoa física e podem realizar a inscrição até o dia 28 de agosto.

Os selecionados desenvolverão considerar em seus planos a realidade das taxas de desmatamento e de outros ilícitos ambientais nos estados da Amazônia Legal, além das perspectivas das populações indígenas e das comunidades tradicionais. Os planos devem ser construídos a partir de quatro perspectivas. São elas: gestão pública, populações indígenas, populações extrativistas e contexto global.

Para a perspectiva de gestão pública, será selecionado um candidato para cada estado da Amazônia Legal. Do mesmo modo ocorre para a perspectiva de populações indígenas. Nestes casos, os interessados devem residir no estado para qual o estudo será voltado.

Para a perspectiva de populações extrativistas, será disponibilizada uma vaga para candidato residente em qualquer um dos estados da Amazônia Legal (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins). Já no contexto global, serão duas vagas para qualquer estado do Brasil.

Os recursos para realização das consultorias foram destinados pela Agência Norueguesa de Cooperação para o Desenvolvimento (Norad) e o edital completo pode ser acessado no site da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

Inscrições

Os profissionais interessados devem enviar sua manifestação de interesse para a vaga, acompanhada dos formulários especificados no edital, e o currículo para o e-mail: [email protected] É necessário identificar no assunto do e-mail "Manifestação de Interesse nº 34451/2020" e encaminhar os documentos em anexo.

Para as vagas de consultoria, os requisitos são:

Curso superior em qualquer área de formação;

Participação em pelo menos três projetos vinculados às temáticas de gestão pública, indígena, extrativista e global;

Experiência na elaboração de relatórios e planos de ação participativos com as populações tradicionais;

Conhecimento da estrutura da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) do estado de residência e das organizações vinculadas.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Atenção! Aeronáutica abre concurso para 289 vagas