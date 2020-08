No AM, rescaldo em contêineres pode durar até a noite desta quarta

O fogo foi controlado após 14 horas de trabalho | Foto: Divulgação/Bombeiros

Manaus - O trabalho de rescaldo nos contêineres, que incendiaram após um raio, no Porto do Chibatão, Zona Sul de Manaus, deve durar até a noite desta quarta-feira (19), segundo informou o chefe do Estado Maior Geral do Corpo de Bombeiros, coronel Jair Ruas Braga.



O incêndio começou na tarde de terça-feira (18), após um contêiner ser atingindo por um raio. O fogo se espalhou e atingiu outros oito, o que ocasionou um sinistro de grandes proporções.

“Os contêineres que estão queimados possuem material plástico. Ainda não sabemos dos outros contêineres atingidos, mas agora estamos fazendo o resfriamento para que possamos nos aproximar mais. Ao total, foram oito contêineres atingidos ”, disse o Coronel.

De acordo com o coronel, foi utilizado um líquido específico para conter o fogo, que é específico para resíduos sólidos e líquidos inflamáveis. “Utilizamos o LGE, que é o líquido gerador de espuma, e a restrição dele é resfriamento e abafamento”, explicou o coronel.

Cerca de 30 homens trabalham para fazer a remoção de todos os contêineres que estão na frente do principal atingido. Já foram utilizados mais de 400 mil litros de água.

“Cremos que ainda vai durar até a noite, pois ainda estamos tirando os contêineres para chegar no foco do fogo”, disse o coronel sobre o processo de resfriamento.

