Curso de Direito da UEA recebe classificação de 5 estrelas do Selo IAE

Manaus - O curso de Direito da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) recebeu 5 estrelas e foi classificado entre os melhores cursos de Direito do Brasil, segundo o Índice Aguillar Education (IAE).

O Selo IAE é composto pela média simples de desempenho de cada Escola de Direito nos dez últimos Exames da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e nos dois últimos do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). A avaliação pode ser conferida no site www.aguillar.net/iae .

Para a coordenadora do curso de Direito da UEA, Taís Braga, todo o reconhecimento é fruto de um esforço conjunto de docentes e discentes, que prioriza a qualidade, a qual se solidificou com a consolidação da Escola de Direito da UEA.

"Atualmente, temos 20 professores em Programas de Doutorado Interinstitucional (Dinter), parceria com a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e USP (Universidade de São Paulo). Em um período de quatro a cinco anos, teremos uma Escola de Direito com um quadro de doutores. Nós nos espelhamos nas grandes escolas para que essa execução de desempenho seja ainda melhor", explicou.



O objetivo do Selo IAE é dar visibilidade ao grande público a respeito da qualidade da educação jurídica no Brasil.

