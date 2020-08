Moradores vivem sem serviço de água há meses no bairro João Paulo

| Foto: Arquivo Pessoal

Manaus- Em pleno verão amazônico e com medidas de higienes pontuais para evitar a contaminação do coronavírus, moradores do Conjunto João Paulo são salvos por baldes de água. O caso acontece na rua Rabino Jacob Azulay, Conjunto João Paulo, bairro Nova cidade, zona Norte de Manaus.

De acordo a denúncia da comunidade, há meses o abastecimento não está acontecendo e, para a situação não ficar pior, eles disponibilizam carros pipas.

O vigilante Willames Acácio não sabe há meses o que é tomar banho de chuveiro. Ele relatou que os moradores precisam carregar e reservar a água disponibilizada por improviso. Porém, quando a água separada termina, o desconforto é ainda pior.

Morador do João Paulo, Acácio reivindica a falha no serviço e cobra uma explicação da concessionária sobre a problemática.

“A empresa está ciente da nossa situação, já fizemos vários chamados, mas nada foi resolvido. A sensação que temos é que eles estão empurrando com a barriga. Tomar banho de chuveiro tem sido coisa de outro mundo, pois faz tempo que não sabemos o que é isso. E quem não tem balde em casa, ou poucos recipientes? ”, questionou o morador.

O auxiliar administrativo Wesley Serrão também mora no bairro e passa por essas situações. Além de toda a problemática com água, a concessionária está cobrando as contas e ameaça cortar o serviço “ofertado” para a família de Wesley. Ele questiona a conta da empresa, pois o serviço não está sendo oferecido e como podem cobrar.

“Em nenhum horário do dia chega a água da rua. Desde sábado (15) estamos sem água, sendo auxiliados apenas por um carro pipa. Esse problema acontece desde o ano passado, e nada tem sido feito. Sem contar que algumas vezes a qualidade da água que vinha desse carro pipa era muito ruim. Estava verde e com mau cheiro. É uma situação muito ruim principalmente para quem tem pouco recipiente. O normal na nossa região é chegar água duas vezes ao dia”, relatou o morador.

Em nota, a Águas de Manaus informou que equipes da concessionária já estão atuando na área em busca de soluções para a situação relatada no bairro João Paulo. A assessoria informou que estão sendo planejadas intervenções no reservatório e na rua, e destacou que a área possui um sistema de abastecimento regular, planejado para atender a demanda.

No entanto, segundo a concessionária, a expansão de ocupações irregulares na região em um curto espaço de tempo, passou a afetar o abastecimento da localidade. Porém, estão acompanhando a situação e tomando as medidas necessárias.

