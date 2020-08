Fim da escravidão no AM completa 136 anos sob silêncio histórico

Manaus - "Nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre País", diz o primeiro verso da quarta estrofe do Hino da proclamação da República do Brasil. Embora se refira ao território nacional, a negação na letra da música pode ser um exemplo de como a escravidão na Amazônia foi encarada por muito tempo, segundo especialistas. O motivo? Mesmo com a libertação de escravos negros no Amazonas completando 136 anos em 2020, o tema ainda sofre com o negacionismo que ditou a pauta por anos.

Manaus e Amazonas são tratados com destaque ao se tratar do fim da escravidão. Isso porque a atual capital do Estado primeiro libertou seus escravos em 24 de maio de 1884. Seguidamente, Theodureto Carlos de Faria Solto, presidente da Província à época, decretou o fim da escravidão em todo o Amazonas em 10 de julho. As datas dão nome à importantes ruas do Centro de Manaus.

Rua 10 de Julho, no Centro de Manaus. Ao lado direio, a parede rosa pertence ao Teatro Amazonas | Foto: Arquivo/Em Tempo

Na comparação 'quem libertou primeiro', Manaus e o Amazonas ganharam aparente destaque por serem, cada um, a segunda cidade e Estado a abolir a escravidão. O primeiro lugar ficou com o município de Acarape, que libertou negros escravos em 1883, e o Ceará, em março de 1884.

Se vistos apenas no contexto nacional, esses lugares podem se mostrar promissores na libertação dos escravos, mas como explica Patrícia Alves Melo, professora titular do Departamento de História da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), não foi bem assim.

Patrícia Melo, professora e historiadora | Foto: Divulgação

"O Brasil foi o último país a abolir a escravidão e isso significa que o pioneirismo do Ceará e Amazonas não faz grande diferença no contexto da América Latina. Só a título de informação, nas Américas, o primeiro país a colocar fim à escravidão africana foi o Haiti em 1793", comenta ela, que estuda a escravidão africana na Amazônia.

Motivos para a libertação

Durante o período de escravidão, se destacaram muitos e muitas abolicionistas, como o cearense Francisco José do Nascimento, conhecido como 'Dragão do Mar'. Junto a ele também o engenheiro André Rebouças, Maria Tomásia Figueira Lima, aristocrata no Ceará, e Adelina, que vendia charutos e lutava pela causa.

Embora estes e outros nomes lutassem pelo fim da escravidão, houve também o peso econômico para decidir libertar os negros escravizados. O tema é complexo e não pode ser explicado de forma simples, já adianta a historiadora.

Museu Casa Eduardo Ribeiro, onde viveu o segundo governador do Amazonas (1891-1896) que leva o nome da residência. Foi o primeiro negro no comando da Província | Foto: Divulgação/Casa de Roda

"A escravidão, no final do século XIX, era uma instituição insustentável por vários elementos: as questões relacionadas ao fim do tráfico internacional atlântico, as tentativas de redistribuição dos trabalhadores escravizados por meio do tráfico interno, as pressões de diferentes movimentos sociais nacionais e internacionais demandando seu fim, as crescentes tensões no mundo do trabalho e as mobilizações dos próprios escravizados compunham um painel muito complexo", conta Patrícia.

Assistência pós-escravidão: zero

Quando do fim da sina escrava à época, não bastasse a dor de ser desumanizado, negros recém-libertos precisaram ainda lidar com a total falta de assistência.

No trabalho 'Descendentes de escravos negros em busca ao reconhecimento oficial de terra em Manaus', os pesquisadores Aldrin Pontes e Jeibson Justiniano destacam a realidade da época. Para isso, destacam uma entrevista concedida por Edijaci Leite Vieira, diretora cultural da Associação do Movimento Orgulho Negro do Amazonas (Amonam).

"Segundo Edi Vieira, é uma liberdade sem pátria, porque quando os senhores patrões diziam que os negros estavam livres, significava 'te vira', só que eles se sentiam despatriados", afirmam os historiadores.

Negros fotografados no Amazonas em 1865 por Louis Agassiz, em uma expedição | Foto: Louis Agassiz

Sobre isso, Patrícia Melo faz uma comparação com o Brasil e outras nações, já que tanto as abolições municipais, estaduais e nacionais deixaram de oferecer amparo aos libertos.

"Infelizmente não [houve assistência pós-escravidão]. A liberdade no Brasil, ao contrário de outros países, não veio acompanhada de nenhuma ajuda ou apoio específico para libertos. Isso faz muita diferença nos seus destinos", ressalta a historiadora.

De onde vieram os negros trazidos para a Província?

Em entrevista à revista Valer Cultural, Patrícia comentou também sobre os primeiros registros de negros africanos na cidade de Manaus. De acordo com ela, a cada vez que a pesquisa se depara com um indivíduo, sempre é possível encontrar outro mais antigo na região.

"Por ora, registremos a presença do catequista negro José Espínola, que atuou na missão dos Aruaque e Muras no Rio Urubu no século 17, acompanhando o missionário Theodósio da Veiga", relatou a pesquisadora.

Sobre como chegaram ao Amazonas, Patrícia relata rotas registradas historicamente por meio da escravidão e também por desejo de melhoria na qualidade de vida, dentre outras.

"Os escravos podiam ser adquiridos em Belém ou no Maranhão. Essa era a rota do século 18, especialmente no período de atuação da Companhia de Comércio do Grão-Pará", afirma a especialista.

Outra forma de chegada de africanos negros no Amazonas foi por meio da fuga, em especial porque o Estado faz fronteira com países que à época já haviam proibido a escravidão, por isso essas pessoas precisavam passar por Manaus para fugir, e acabavam ficando.

Silenciamento histórico

Ainda sobre o fim da escravidão na Província, a historiadora destaca que é comum ao externar a expressão 'presença africana na Amazônia' a existência de pessoas que se mostram surpresas com a realidade fato. Ou seja, não apenas a escravidão foi 'ocultada' nas rodas sobre o tema, como também o registro da presença de pessoas pretas - não necessariamente escravas - na região.

"A presença negra no Amazonas é frequentemente silenciada e, às vezes, até negada. Isso é parte de uma memória oficial distorcida que insiste em querer mensurar o peso da presença negra pelo número de escravos que aqui existiram. Isso é um imenso equívoco e que reforça a construção de uma memória na qual negros e negras não tem importância ou, pior, não existem. É preciso lembrar que a trajetória de negros e negras não se resume à experiência da escravidão e havia muitos que não eram escravos em Manaus ou na província", explica a especialista.

Leia mais:

Conheça Maria Firmina dos Reis, primeira escritora negra do Brasil

Conheça personalidades negras que protagonizaram a história do Brasil