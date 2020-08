Lideranças indígenas fazem apelo por testes de Covid-19

O novo coronavírus já matou ao menos 689 indígenas no Brasil | Foto: Reprodução

O novo coronavírus já matou ao menos 689 indígenas no Brasil. A doença, que se espalha entre 154 povos, tirou a vida de importantes lideranças, como do cacique Aritana, dos yawalapitis, no norte do Mato Grosso, de João Akonoizokae, conhecido como João Titi, do povo paresi, no oeste do Estado, e do cacique Domingos Mahoro, da etnia xavante, no leste. Vivendo entre o luto e o temor de um novo genocídio, os povos nativos lutam em resistência.

O Mato Grosso é o terceiro estado que mais contabiliza mortes entre os povos nativos. Até o dia 31 de julho, já eram 82 óbitos, segundo dados da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), atrás apenas do Amazonas e Pará, que somavam 182 e 85, respectivamente. Kaianaku explica, no vídeo, como a orientação do isolamento social é diferente para a realidade das aldeias, caso não haja apoio do Estado para o fornecimento de itens básicos.

Ao lado de Soilo Urupe Chue, uma das lideranças do povo chiquitano, que vive no oeste do Mato Grosso, em uma região de fronteira com a Bolívia, Kaianaku pressiona o Ministério da Saúde e o Governo do Estado para que sejam feitos mais testes de covid-19 nos territórios, como forma de controlar e impedir ainda mais o avanço da doença dentro dessas áreas. A pressão acontece por meio de um abaixo-assinado online que reúne 163 mil apoiadores.

De acordo com a liderança, testes do coronavírus e medicamentos gerais estão em falta nas aldeias, o que obriga os indígenas a saírem de dentro dos territórios para buscarem atendimento nos municípios. “Nós precisamos de suporte dentro dos territórios indígenas. Pedimos que os órgãos governamentais nos deem o suporte necessário para que nós possamos manter o controle desse vírus dentro dos territórios”, comento no vídeo.

