Problemas do Terminal Pesqueiro de Manaus é pauta de reunião

Seinfra, Aleam e Divisão de Aquicultura federal debateram os problemas | Foto: Reprodução

Manaus- Problemas estruturais do Terminal Pesqueiro Público de Manaus foram tema de uma reunião na manhã desta quarta-feira (19). Os participantes são a Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado (Seinfra), a Divisão de Aquicultura e Pesca da Superintendência Federal de Agricultura e a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

De acordo com Chefe da Divisão de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura no Amazonas, Vinícius Picanço Lopes, a ação natural do tempo e falta de manutenção preventiva e corretiva impuseram desgastes à estrutura do Terminal, sendo necessária uma identificação quantitativa e qualitativa desses desgastes, para que se adotem as providências cabíveis.

Como desdobramento da reunião, Seinfra, Ministério da Agricultura e Aleam realizarão, na próxima segunda-feira (24), visita técnica às dependências do Terminal Pesqueiro, com o objetivo de elaborar um laudo técnico sobre as condições estruturais do equipamento público.





Leia mais:

Pesca artesanal chega em Novo Aripuanã, interior do Amazona s

Semed convoca 326 professores do cadastro de reserva

Policiais são homenageados por libertarem reféns de assalto em Manaus