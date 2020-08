III Semana de Astronomia Indígena será on-line e gratuita

A Semana de Astronomia Indígena visa valorizar a cultura indígena regional | Foto: Reprodução

Manaus- III Semana de Astronomia Indígena ocorrerá nos dias 24, 25 e 26 de agosto, das 14h às 17h. A programação é gratuita e on-line compreende palestras, debates e oficinas na sala de Ciências do Sesc. O evento é uma parceria do Sesc com o Departamento de Física da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e será realizado por meio do YouTube/sescamazonas e aplicativo Microsoft Teams.

Os interessados podem se inscrever, até o dia 22 de agosto, por meio do site: https://cutt.ly/astronomia . Com o tema “Etnoastronomia: Saberes Tradicionais de Geração a Geração”, o evento oferece certificação digital e palestras com representantes da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Núcleo de Ensino e Pesquisa em Astronomia da Universidade do Estado do Amazonas (NEPA/UEA), Projeto Cosmos (UFAM) e do CAUFAM.

A Semana de Astronomia Indígena visa valorizar a cultura indígena regional, compreendendo que a observação do céu sempre esteve na base de conhecimento das sociedades. Os indígenas são profundos conhecedores do seu ambiente, plantas, animais e observam a influência da astronomia no nosso dia a dia.

Palestras:

“ ET`s no Cinema: A Ciência nas telonas e da nossa vida real”; “A interferência dos astros na vida dos povos indígenas”; “Os Saberes tradicionais indígenas e as relações céu-terra”; “Ensino de Ciências por meio da temática indígena”; Roda de Conversa: “A Astronomia como ferramenta multidisciplinar no Ensino Médio”.

