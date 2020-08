Movelarias são credenciadas para fornecimentos de móveis escolares

Quarenta e cinco movelarias de 18 municípios do Amazonas vão construir os móveis | Foto: Ruth Jucá/ADS

Manaus- Quarenta e cinco movelarias de 18 municípios do Amazonas foram credenciadas, neste mês de agosto, para fornecer móveis escolares para o Programa de Regionalização do Mobiliário Escolar (Promove)

A relação da contratação de pequenas empresas, associações e cooperativas de movelarias foi publicada no último dia 12 de agosto, no Diário Oficial do Estado. O fornecimento de móveis irá atender à padronização de mobiliários escolares da Secretaria de Estado de Educação e Desporto.

De acordo com o gerente de Apoio à Produção Florestal Madeireira do Idam, Eirie Vinhote, os 38 empreendimentos assistidos pelo Idam e credenciados no Promove geram cerca de 160 empregos diretos, beneficiando a mão de obra local.

Na avaliação do presidente da ADS, Sérgio Litaiff Filho, o aumento de credenciados é satisfatório porque fomenta a comercialização dos produtos dessa atividade e possibilita os moveleiros permanecerem nas suas comunidades, gerando emprego e renda para o município.

A atividade de movelaria está presente em todos os 62 municípios do Amazonas. No total, o credenciamento no Promove abrangeu 18 municípios, dentre os quais Parintins registrou o maior número de credenciados, com 13 movelarias inscritas.

Cadeia produtiva – O apoio do Idam no credenciamento de empreendimentos florestais no Promove faz parte das metas do Projeto Prioritário da Madeira Manejada, executado desde 2019 em 23 municípios do Amazonas. O objetivo é ampliar a Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) da cadeia produtiva da madeira manejada em municípios com potencial para a atividade.

