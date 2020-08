Após 28 horas, bombeiros concluem missão no Porto Chibatão

O incêndio foi ocasionado por um raio na tarde da última terça-feira | Foto: Divulgação

Manaus - Às 19h55 desta quarta-feira (19), após 28 horas de atuação no combate a incêndio de grandes proporções que atingiu contêineres no Porto do Chibatão, na Zona Sul de Manaus , o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBAM) concluiu a missão no local.

"Ainda que tenha terminado os trabalhos por conta da ação dos bombeiros, a empresa ficará responsável por revirar os entulhos e remover o que tem na área. Pode ser que alguma fumaça ainda seja vista, mas não há mais sinais de fogo e nem de ocorrer reignição", explicou o sargento Denis Wilson, da assessoria de comunicação do CBMAM.

O incêndio foi ocasionado por um raio na tarde da última terça-feira (18). Essa foi a primeira incidência do fenômeno natural com grandes prejuízos materiais, afirmou o CBMAM.

Prejuízos materiais

Ao todo, conforme informações dos Bombeiros, oito contêineres tiveram perda total e outros 30 foram atingidos pelas chamas. Os prejuízos com o incêndio ainda não foram contabilizados.

Ainda segundo CBMAM, o trabalho de rescaldo foi intenso, pois se tratava de uma grande quantidade de material inflamável.

