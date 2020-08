Amazonas terá frente fria, mas Manaus continua no calor, afirma Sipam

Manaus não entra na lista de cidades com previsões abaixo de 20 graus neste fim de semana | Foto: Lucas Silva

Manaus – A previsão é de que 2020 será o ano com maiores temperaturas no Amazonas, porém uma frente fria alcançará os municípios do Sul, Sudeste, Centro e Cento-Oeste do Estado. Entretanto, segundo dados do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), Manaus não sentirá a queda nas temperaturas.

Segundo o grupo de Meteorologia do Censipam (CR-MN), a frente fria poderá alcançar as regiões destacadas durante a madrugada desta sexta-feira (21), provocando chuvas isoladas e declínio das temperaturas.

O fenômeno acontecerá devido a cobertura de nebulosidade e avanço da massa de ar frio, fazendo com que municípios abrangidos por este setor tenham suas temperaturas mínimas abaixo de 20°C.

Segundo informou os meteorologistas Lucas Mendes, Ivan Saraiva, Deydila Bonfim e Marcio Segundo, esta condição climática deve perdurar até o domingo (23), quando as temperaturas começam gradativamente a ter um aumento nos dias subsequentes.

A massa de ar frio deverá atuar também nos setores Oeste e Centro-Oeste durante o final de semana, com padrão de queda das temperaturas menos acentuado que o setor citado anteriormente.

Os especialistas salientam que os modelos de previsão numérica de tempo indicam que a frente fria e a massa de ar frio em sua retaguarda estarão atuando em grande parte do país, porém não apontam o avanço até o setor da capital amazonense, ou seja, Manaus continuará com altas temperaturas.

Menores temperaturas

Segundo relatório do Sipam, as cidades que terão temperatura mínima de 20°C ou abaixo no próximo fim de semana são:

Amaturá, no domingo 20°C;

Apuí, no domingo 20°C;

Atalaia no Norte com 19°C no sábado e no domingo;

Benjamin Constant, no sábado e domingo com 19°C;

Boca do Acre 14°C no sábado e domingo;

Canutama com 19°C, no sábado e domingo;

Eirunepé com 16°C e 17°C no sábado e domingo;

Envira segue com a mesma previsão para 16°C e 17°C no sábado e domingo;

Guajará 17°C;

Humaitá 19°C;

Ipixuna e Itamarati, a previsão no fim de semana será de 16°C;

Pauini chegará aos 14°C no sábado de domingo;

Tabatinga terá 19°C;

Não terão baixa de temperatura

As demais cidades não mencionadas terão temperaturas acima de 20°C: Alvarães, Amaturá, Anorí, Autazes, Barcelos, Barreirinha, Beruri, Boa Vista do Ramos, Caapiranga, Carauari, Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Fonte Boa, Iranduba, Itacoatiara, Japurá, Juruá, Jutaí, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Manicoré, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tapauá, Tefé, Tonantins, Urucará e Urucurituba.

