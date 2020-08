Balsa com R$ 500 mil em areia ilegal é apreendida no Amazonas

Embarcação que extraía ilegalmente areia para construção civil foi apreendida em flagrante nesta quarta-feira (19) | Foto: Divulgação/SSP-AM

Coari- Embarcação que extraía ilegalmente areia para construção civil foi apreendida em flagrante nesta quarta-feira (19) em Coari (a 363 quilômetros de Manaus). O material avaliado em R$ 500 mil foi apreendido e um homem de 45 anos, responsável pelo minério, foi preso em flagrante durante fiscalização da Base Arpão.

A embarcação foi abordada por volta das 11h, as equipes policiais, em conjunto com fiscais do Ibama, vistoriaram o barco empurrador e uma balsa. Após consulta, foi verificado que o homem não tinha licença ambiental. A apreensão resultou em uma multa de R$ 45 mil. O infrator foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da Base Arpão.

Além de denúncias ao 181, o disque-denúncia da SSP, é possível repassar informações às equipes da base por meio do WhatsApp (92) 98435-6203.





Leia mais:

Dono de embarcação é multado em R$ 75 mil por crime ambiental, no AM

Incêndio criminoso em vegetação é denunciado por moradores de Manaus