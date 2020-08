Abre edital para agentes indígenas de saúde em Manaus

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, essa contratação atende aos anseios das comunidades indígenas | Foto: Alex Pazuello/ Semcom

Manaus- A Prefeitura de Manaus irá contratar, pela primeira vez, profissionais de saúde exclusivos para o atendimento às comunidades indígenas da área urbana da cidade. O Edital de Chamamento Emergencial nº 003/2020, publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta quarta-feira, 19/8, abre seis vagas para Agente Indígena de Saúde (AIS).

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, essa contratação atende aos anseios das comunidades indígenas que se sentem ‘mais à vontade’ sendo assistidas por um agente de saúde pertencente a alguma etnia indígena, conforme relatos das lideranças locais.

As inscrições deverão ser feitas no site da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), no link https://semsa.manaus.am.gov.br/ , a partir de 0h do dia 20 de agosto de 2020 até as 23h59min do dia 28 de agosto de 2020. Os interessados deverão preencher o formulário de inscrição on-line, anexar e enviar ao e-mail [email protected] os documentos exigidos em formato PDF.

Será necessário o Registro Administrativo de Nascimento Indígena (Rani), emitido pela Fundação Nacional do Índio (Funai). Na ausência do Rani, declaração emitida pela Funai, informando que o candidato é indígena e a etnia a qual pertence; ou apresentar declaração de pertencimento étnico a povo indígena, assinada pelo próprio candidato e ainda pela Liderança Indígena da etnia a qual pertence (cacique, pajé ou liderança).

O candidato deverá ser maior de 18 anos; ser indígena; ter formação de nível médio e conhecimento em informática. O contrato terá a duração inicial de três meses (podendo ser prorrogado), terá remuneração mensal de R$ 1.375,32 para jornada semanal de 40 horas. Não serão aceitas as inscrições de candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, gestantes e lactantes, portadores de doenças crônicas, por se enquadrarem no grupo em que a Covid-19 pode se manifestar de forma mais grave.

*Com informações da assessoria

