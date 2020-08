Pescadores têm acesso a mais de R$ 500 mil em crédito

Equipamentos, canoas e apetrechos de pesca foram os itens mais procurados | Foto: Divulgação/Idam

Manaus - No mês de maio, 33 pescadores artesanais de Caapiranga (a 134 quilômetros de Manaus) tiveram propostas de crédito financiadas pela Agência de Fomento do Estado (Afeam). Os projetos somaram R$ 584.451,75 em equipamentos e apetrechos de pesca, que chegaram ao município com apoio logístico da prefeitura e foram entregues aos pescadores em solenidade no porto fluvial do município, no último dia 8 de agosto.

De acordo com o gerente do Idam de Caapiranga, Herley Cesar Dilahar, entre os equipamentos entregues estão canoa de 6 metros, motor de popa 15HP, motor de polpa 6,5HP com rabeta, freezer e demais apetrechos de pesca. Ele destaca que esses equipamentos irão facilitar o trabalho de transporte do pescado até a sede do município, onde os pescadores comercializam a produção, garantindo-lhes assim renda e melhoria na qualidade de vida.

O pescador artesanal, Melque Silva de Carvalho, da sede do município de Caapiranga, trabalha com a atividade de pesca de forma profissional desde 2010, mas começou a acompanhar o seu pai e seus irmãos desde cedo na atividade. Melque foi um dos pescadores que tiveram projetos financiados pela Afeam, e recebeu os equipamentos na solenidade do dia 8.

Critérios – Para acessar a linha de crédito, que disponibiliza até R$ 21 mil aos pescadores, é necessário ter o Registro Geral de Pesca, Relatório de Atividade Pesqueira (produção) e ser associado a uma instituição de classe pesqueira. Caso seja manejador, é necessário possuir a cota do pirarucu com a autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e ter cópias das notas de produção.

