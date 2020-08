Novo lixo da pandemia: máscaras são descartadas em ruas de Manaus

Máscara encontrada na avenida São Jorge, zona Oeste de Manaus | Foto: Bruna Oliveira

Manaus – O uso de máscaras no Amazonas poderia ser uma realidade muito distante, considerando que a pandemia do novo Coronavírus começou do outro lado do mundo, em Wuhan, na China. Mais real que o uso de máscaras de forma obrigatória é o descarte do material em diversas ruas de Manaus. O que é sinônimo de proteção vira pouco a pouco o “Novo lixo da pandemia”.

Em ruas pela cidade é possível ver o descarte inadequado das máscaras. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) orienta, como órgão ambiental, que o lixo não seja descartado por meio do processo de separação, visando a coleta seletiva, principalmente os descartáveis, mas que sejam descartados junto com o lixo comum dos domicílios adequadamente condicionados em sacos plásticos.

Basta andar um pouco na cidade para ver as máscaras descartadas nas ruas de Manaus | Foto: Bruna Oliveira

De acordo com o analista ambiental e assessor técnico do Ipaam, especializado na área de resíduos sólidos, Antonio Stroski, o cuidado deve ser ainda maior no descarte desses resíduos, principalmente porque podem estar potencialmente contaminados.

“Esses sacos devem estar preenchidos até dois terços da sua capacidade, não pode ser até a boca e tem que usar um pequeno lacre ou amarrar esses sacos com um nó já contendo os resíduos. Além disso quando for realizar esse descarte deve se atentar para o horário de serviço de coleta de cada município”, salientou o especialista.

A secretária executiva de Educação da Associação Segeam (Sustentabilidade, Empreendedorismo e Gestão em Saúde do Amazonas), Adriana Macedo, explica que medidas como essa ajudam a reduzir o impacto ambiental e podem evitar, inclusive, a transmissão do vírus a outras pessoas.

Pesquisas recentes mostram que o novo coronavírus pode permanecer na máscara por até sete dias, dependendo da forma como ela é armazenada e das condições climáticas. E, sendo assim, se jogada na rua aumenta-se a chance de que outras pessoas tenham contato com o objeto.

O novo lixo já é visto pelas ruas da cidade | Foto: Reprodução

“Mesmo com o reforço na informação é bastante comum observarmos máscaras nas ruas, meio-fio e calçadas, o que nos preocupa, já que não sabemos por quanto tempo a pandemia deve durar”, destacou.

O descarte de máscaras nas ruas pode resultar na poluição dos igarapés, já que durante o período de chuvas, o lixo acaba sendo levado pela água. Assim, animais silvestres podem confundir os objetos com comida e acabarem ingerido.

Lixo em Manaus

A prefeitura de Manaus informou que, em média, form retiradas 32 toneladas de lixo somente nos igarapés e córregos, referente ao período de janeiro a maio de 2020. Os serviços foram realizados nos igarapés do 40, zona Sul; Franco, na avenida Brasil, zona Oeste; e orla da Manaus Moderna, zona Sul; e outros pontos.

Após a festa de Réveillon, quase 100 toneladas de lixo, foram retiradas da Praia da Ponta Negra. Cerca de 300 agentes de limpeza fizeram a limpeza do local.

Leia mais:

Lagoa poluída é revitalizada e vira lar de mais de 20 espécies de peixes

Moradores modificam lixeira viciada em local de lazer na Cidade Nova