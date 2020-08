Uma tonelada de pirarucu ilegal é apreendida em Manacapuru

Após os procedimentos policiais, o homem foi responsabilizado pela infração | Foto: Divulgação/PMAM

Manacapuru- Um homem de 43 anos foi pego em flagrante com cerca de uma tonelada de pirarucu ilegal nesta quinta-feira (20), por volta das 5h. Estocado em uma embarcação de médio porte ancorada no Terminal Pesqueiro de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus). O responsável pela mercadoria ilícita foi encontrado, mas não apresentou documentação relativa ao transporte do pescado.

Após os procedimentos policiais, o homem foi responsabilizado pela infração, sendo conduzido, juntamente com a carga, para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Manacapuru.

O CPAmb e o BPAmb orientam que a pesca, transporte e comercialização de pescado protegido pelo defeso configuram crime ambiental, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades da lei.

*com informações da assessoria

