Em Manaus, filha denuncia o pai por abandonar irmão deficiente

Manaus- Fome, sede e com as fraldas sujas. Este foi o estado em que Bruno Monteiro, de 22 anos, portador de Hidrocefalia foi encontrado pela irmã Kimbely Monteiro. Após a morte da matriarca da família, o pai da família que já tinha problemas com o álcool não conseguiu superar a perda. Com isso, ele ingere bebidas alcoólicas e deixa o filho sem os cuidados necessários. Cansada do descaso, a própria filha resolveu denunciar e registrou um boletim de ocorrência por maus-tratos. Entenda a história na íntegra!

Os relatos são de Kimbely Monteiro de 20 anos, a filha mais nova de seis filhos. A família Monteiro é composta por seis filhos, quatro homens e duas mulheres. Bruno é o filho mais novo dos homens e nasceu com hidrocefalia. Enquanto Maria era viva, o menino recebia os cuidados necessários da mãe, mas depois de sua morte, em setembro de 2019, quem ficou responsável por Bruno foi o pai, Manuel, que é considerado pela família alcoólatra.

“A primeira coisa que ele fez após o falecimento da minha mãe foi vender a casa do Bruno no Nova Cidade e gastou todo o dinheiro. Depois disso passamos a morar alugado no Grande Vitória. Morávamos nós três e meus outros irmãos já haviam saído de casa. Ele vivia bebendo e me deixava com o Bruno. Precisei parar meus estudos para cuidar do meu irmão. Uma tia minha até nos abrigou, mas não deu muito certo. Papai não tinha dinheiro para comprar fraldas e nem leite para o meu irmão, mas sempre consegue dinheiro para a bebida”, contou a filha.

A gota d’água

Kimbely não aguentou a vida que estava levando com o pai. Além da situação de vulnerabilidade, Manuel deixava as obrigações da família toda sobre a responsabilidade da jovem. Sem forças, ela decidiu morar com a irmã e sempre visitava o pai e o irmão. Mas na última segunda-feira (17) ela não suportou presenciar as cenas de descaso, abandono e maus-tratos. Ao chegar na casa do pai e encontra-lo bêbado, a filha verificou as circunstâncias pela qual o irmão se encontrava.

“Papai tinha vendido o fogão, a geladeira, tudo que estava dentro da casa. Meu irmão soube e nos avisou. Quando eu cheguei vi meu irmão na cama, com fome, todos sujo, fraco e com dor. Levei ele imediatamente para o Pronto-Socorro e ele foi diagnosticado com pneumonia. Bruno não fala, imagine o que ele já passou. Não vamos suportar isso. Estamos na casa da minha irmã, mas não temos condições financeiras para cuidar dele e preciso de ajuda”, declarou Kimbely.

Os filhos não querem expor a família e nem tão pouco o vício do pai, o que eles querem é o auxílio com os custos para cuidado com Bruno. A família precisa de alimentação, fraldas, material de higiene pessoal, ventilador entre outras coisas. Quem puder doar uma cadeira de banho será também muito útil no dia a dia dele. Quem quiser ajudar essa família entre em contato pelo número (92) 98444-4929.

Canais de denúncia

A Polícia Civil informa que qualquer denúncia sobre a pessoa com deficiência que sofre maus-tratos pode ser feita em qualquer Distrito Integrado de Polícia (DIP) ou Delegacia Interativa da Polícia Civil, ou ainda pelo 190.

A seguir você confere cenas do dia em que Bruno foi resgatado pela irmã:

Kimberly filmou a casa em que se encontra o pai e o irmão | Autor: Divulgação

