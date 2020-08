Webinar sobre saúde em tempos de pandemia ocorre na próxima terça (25)

O evento será realizado virtualmente, na próxima terça-feira (25), das 9h30 às 11h | Foto: Getty Images

Com o objetivo de incentivar práticas de cuidado no dia a dia tanto empresarial quanto familiar, o Instituto Capitalismo Consciente Brasil (ICCB) promoverá um Talk Consciente sobre saúde. O evento será realizado virtualmente, na próxima terça-feira (25), das 9h30 às 11h, pela plataforma zoom.

Para compartilharem ações conscientes que acolhem e geram valor para quem necessita de cuidados médicos neste tempo de pandemia, o Instituto convida Dra. Maryana Cartaxo e Sérgio Mena Barreto, respectivamente médica que atua no atendimento primário a vítimas da Covid-19 e também fundadora do CAIS, e um dos maiores especialistas no mercado farmacêutico. O bate-papo virtual terá mediação de Daniela Garcia, diretora de operações e associações do ICCB, e Ariolino Andrade, sócio-diretor da Triconsult e conselheiro do ICCB.

“O ato de cuidar do outro é contemplado de diversas formas dentro dos pilares do Capitalismo Consciente. É possível encontrar, entre nossos associados, lideranças que cuidam verdadeiramente de suas equipes e empresas que cuidam, de forma ativa, do planeta. O cuidar está relacionado, também, à geração de valores para os mais diversos stakeholders de uma organização”, comenta Daniela.

Para se inscrever neste evento, basta preencher um formulário disponível no site: http://ccbrasil.rds.land/talk-saude .

Saiba mais sobre os convidados:

Dra. Maryana Cartaxo - Médica formada pela Universidade Federal da Bahia. Fundou o CAIS (Cuidado e Atenção Integral à Saúde) com intuito de promover acesso e coerência no cuidado integral e humanizado, do início ao fim. Hoje, faz parte do núcleo médico do CAIS e atua no Hospital Israelita Albert Einstein.

Sérgio Mena Barreto - É considerado um dos maiores especialistas no mercado farmacêutico brasileiro. Tem mais de 30 anos de atuação no setor (20 anos como CEO da Abrafarma) e tem sido protagonista dos principais movimentos setoriais do varejo farmacêutico brasileiro nos últimos anos. Nas horas vagas, Sérgio escreve livros na área de desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Tem duas obras publicadas e três manuscritos em desenvolvimento.

Daniela Garcia (Mediadora) - Jornalista de formação e publicitária por experiência, tem mais de 25 anos de atuação. Especialista em estratégia de posicionamento de marcas na internet e relacionamento com consumidores. Articuladora de parcerias entre o mundo corporativo e o terceiro setor, entusiasta do empreendedorismo e dos negócios de impacto social. Hoje é Diretora de Operações e Associações do ICCB – Instituto Capitalismo Consciente Brasil.

Ariolino Andrade (Mediador) - Ariolino Andrade é sócio-diretor da Triconsult. Possui mais de 25 anos de experiência no desenvolvimento e implementação de projetos em Consultoria de Mudança Cultural, Estratégia e Estrutura Organizacional. Ao longo desses anos desenvolveu projetos em empresas de médio e grande porte dos setores industrial e financeiro, tanto no Brasil como no exterior. É conselheiro do Instituto Capitalismo Consciente e Country Leader da Points Of You no Brasil.

Sobre o Instituto Capitalismo Consciente Brasil:

O Instituto Capitalismo Consciente Brasil foi fundado em 2013 para incentivar, inspirar e ajudar empresários, empreendedores e líderes a aplicarem os princípios do capitalismo consciente em suas organizações. Para disseminar os fundamentos do capitalismo consciente, o Instituto realiza programas de conscientização, inspiração e educação, através de palestras, eventos, workshops, compartilhamento de casos de sucesso e publicações. Site: https://www.ccbrasil.cc/





L eia mais:

Consultores do AM irão elaborar planos ambientais pós-Covid19

Ministério da Justiça oferece curso de política sobre drogas