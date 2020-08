Universitária é atropelada em faixa de pedestre no Pq. das Laranjeiras

A estudante estava atravessando na faixa de pedestre quando o condutor de um veículo modelo Gol | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Uma universitária de aproximadamente 30 anos foi atropelada no final da tarde desta quinta-feira (20), nas proximidades de uma universidade particular na avenida Professor Nilton Lins, no conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, na Zona Centro-Sul.

Conforme informações da equipe da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a mulher estava atravessando na faixa de pedestre quando o condutor de um veículo, modelo Gol, na cor preta, perdeu o freio e acabou atingido a mulher.

O suspeito prestou socorro à vítima, mas durante conversa com os policiais, ele confessou que não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A vítima fraturou o ombro e foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada a uma unidade hospitalar na Zona Leste de Manaus.

O condutor foi detido e será apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP). A perícia deve apontar as causas do acidente.

