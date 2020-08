Apagão deixa parte de Manaus às escuras

Manaus - Um apagão deixou parte da capital amazonense às escuras na noite desta quinta-feira (20). O motivo para a interrupção do fornecimento de energia teria sido um incêndio na subestação de energia situada no Ramal do Brasileirinho.

De acordo com a assessoria de imprensa da concessionária, uma nota será enviada assim que todos os detalhes forem apurados. O Corpo de Bombeiros do Amazonas confirmou que foi acionado para conter o sinistro às 21h26.

Bairros de todas as zonas foram atingidos, entre eles: Compensa, São Jorge, Armando Mendes, São José, Monte das Oliveiras, Chapada, Cidade Nova e etc.

"Tivemos que tirar tudo das tomadas, pois primeiro teve uma queda de energia e depois a luz foi embora de vez. Estamos desde 21h sem energia aqui no bairro. Nesse calor que faz em Manaus, beirando os 30° à noite, esperamos que a energia retorne logo", declarou o jornalista Bruno Alfaia, morador do conjunto Eldorado, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Já o pedagogo João Nunes, de 54 anos, morador do conjunto Galileia, na Zona Norte de Manaus, destacou que as interrupções no local são corriqueiras.

"Essas quedas de energia causam prejuízo para quem tem comércio, dificuldade para quem tem criança pequena e para pessoas que têm algum problema de saúde. Isso já está se tornando insustentável. Nós pedimos providências para que os órgãos competentes possam olhar com mais atenção para isso. Quando não é a falta de água, é a energia. Essa interrupção tem sido um problema para nós aqui", relatou o pedagogo.

Meia hora após o apagão parte das localidades já começou a ter o fornecimento restabelecido. Em um salão de beleza no bairro São Francisco, Zona Sul, os serviços tiveram que ser interrompidos.

"Foi um transtorno, uma cliente teve que sair sem concluir o penteado. O dia já foi bastante quente e a falta de energia só colabora ainda mais com o calor", disse a universitária Thalissa Duarte, filha do proprietário do estabelecimento.