Ônibus em Manaus terão Wi-Fi; testes começaram no início de agosto

Os testes iniciaram no dia 10 de agosto | Foto: Divulgação

Manaus – Algumas linhas de ônibus de Manaus já passam por testes para terem Wi-Fi disponível para os usuários. A confirmação foi feita pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

O serviço é em parceria com a empresa Mobile Service, representante da GO WI-FI no Amazonas. Entretanto, alguns usuários do transporte coletivo divergem e deram a opinião sobre o assunto ao EM TEMPO .

Segundo o Sinetram, o projeto é piloto. Os testes iniciaram no dia 10 de agosto e irão se estender por 60 dias. As linhas contempladas no projeto são: 215, 678, 316, 002, 355 e 407 das empresas Via Verde, Global Green, Viação São Pedro, Vega Manaus, Expresso Coroado, Açaí Transporte e Auto Ônibus Líder. Todas as linhas estão com placas indicativas de wifi gratuito, bem como o passo a passo para realizar o acesso.

Como acessar

Para acessar a internet, o usuário precisa conectar o wifi do celular com o sinal da rede, o nome varia de acordo com a empresa que opera da linha. Em seguida, é necessário preencher um cadastro com nome, CPF, telefone, idade e gênero, para liberar o acesso.

As páginas permitidas para a navegação são redes sociais como Facebook, Instagram e WhatsApp, além do aplicativo “Cadê Meu Ônibus”. O acesso a plataformas streaming e download de arquivo não são permitidos.

O presidente do Sinetram, Algacir Gurgacz, destacou que as empresas estão empenhadas em oferecer mais facilidade aos clientes.

“Nossa proposta é garantir cada vez mais conforto e melhorar a experiência dos passageiros no transporte coletivo. Com o projeto piloto será possível fazer todos os ajustes necessários e aferir a viabilidade para estender o serviço nos demais veículos”, finalizou.

Assaltos em ônibus

Assaltos em ônibus são relatados e alvos são os celulares dos passageiros | Foto: Reprodução

Os alvos de assaltantes são celulares, dinheiro, bolsas e até sapatos de marca, de acordo com relatos de passageiros, que foram assaltados em ônibus de Manaus. Com facas, simulacros e armas de brinquedo, os criminosos fazem o "terror" e amedrontam os usuários do transporte coletivo, motoristas e cobradores.

"Eu não tenho mais condições psicológicas de trabalhar. Estou completamente abalado. Hoje completa 45 assaltos e eu tenho que sair da empresa e abandonar meu trabalho. Quando eu chego naquele ônibus e me sento naquela cadeira já me tremo todo. Não tem mais como continuar não. Só na linha 560 são mais de 20 assaltos. Desisto", declarou um motorista da linha 560 no início de agosto. Ele afirmou que abandonaria a profissão por conta dos assaltos constantes.

O estudante universitário Gabriel da Silva, de 24 anos, foi assaltado no início do ano. Ele conta que só não teve o celular levado porque escondeu o aparelho debaixo do sapato.

"A gente não pode ficar olhando o celular dentro do ônibus. Tem sempre aquela tensão de não saber se o ônibus vai ou não ser assaltado. Todo dia é um medo diferente. Usar Wi-Fi no ônibus só vai chamar mais ladrões. Eu sou contra", desabafou.

A favor

A estudante Ana Miranda, de 20 anos, e a jornalista Vanessa Costa possuem pensamentos semelhantes sobre a medida. Elas são a favor.

"Eu acho que vai da consciência da pessoa. Vai ser útil também para quem precisa resolver algo dentro do ônibus. A gente passa duas horas em viagem e o acesso vai permitir pelo menos uma distração com vídeos e música", afirmou Ana.

"O amazonense passa muito tempo no ônibus por conta de distância e problemas no trânsito. O Wi-Fi vai permitir que a pessoa tire um tempo de distração para ela e assim, a viagem fica menos estressante", disse Vanessa.

