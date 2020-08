Saiba o motivo de 30% da cidade de Manaus ter ficado às escuras

Manauaras ficaram "no calor" por algumas horas | Foto: Reprodução

Manaus - 30% da capital amazonense ficou às escuras, na noite de quinta-feira (20). O motivo do após um apagão, segundo a Amazonas Energia, foi por conta de um transformador de corrente pegar fogo na subestação de energia do Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Os bairros atingidos foram Cidade Nova, Monte das Oliveiras, Chapada, São José, Armando Mendes, Compensa e etc. Segundo a fornecedora de energia, o incêndio aconteceu por volta das 21h45 em um componente elétrico de 230 kV. Após a normalização, que aconteceu às 22h30, todo o sistema distribuidor de Manaus estava recomposto.

"Em decorrência do sinistro ocorrido no sistema supridor de energia elétrica (Eletrobras Amazonas GT), houve consequências no sistema distribuidor. A Amazonas Energia está tomando as providências técnicas para normalização do sistema, que deverá ocorrer até o final do dia desta sexta-feira (21)", disse a assessoria, em nota.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a equipe foi acionada por volta das 21h26 e a viatura do 1º Batalhão de incêndio foi deslocada para combate. Após chegarem ao local foram informados que não houve incêndio e retornaram ao posto.

