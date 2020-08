Comunidades ribeirinhas recebem serviço semanal de coleta de lixo

A ação ocorre uma vez por semana, normalmente às sextas-feiras | Foto: Divulgação

Manaus - Com aproximadamente oito toneladas de retirada de lixo, por ação, a coleta de resíduos sólidos em comunidades ribeirinhas é um dos serviços permanentes da Prefeitura de Manaus. A atividade, coordenada pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), ocorre semanalmente em diferentes localidades. Nesta sexta-feira, (21), uma balsa com sete agentes de limpeza percorreu, pelo menos, oito comunidades, para realizar o serviço.

Os pontos atendidos foram praia da Lua (a 23 quilômetros da capital), Abelha (Tarumã-Mirim), Nossa Senhora de Fátima (Tarumã-Mirim), Ebenézer (Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé), São Sebastião (Tarumã-Mirim), Agrovila (à margem direita do Tarumã-Mirim), Julião e Nossa Senhora do Livramento (RDS Tupé).

A ação ocorre uma vez por semana, normalmente às sextas-feiras, com uma embarcação saindo do porto Trairi, na avenida Padre Agostinho Caballero Martin, nº 2.101, bairro Compensa, zona Oeste da cidade. Ao todo, são 13 pontos de coleta entre praias e comunidades.

Somente no primeiro semestre de 2020, foram coletadas 227 toneladas de resíduos nas comunidades. De acordo com o supervisor das balsas da Semulsp, Marlon Chagas, o serviço ocupa praticamente os dois turnos de um dia, sendo manhã e tarde, com equipes empenhadas no serviço.

“É um trabalho constante e árduo. Após a coleta, a balsa menor retorna com o lixo para o porto e então ele é colocado na balsa grande. Depois disso, colocamos nas caçambas e encaminhamos para o aterro municipal. Todo tipo de lixo é encontrado por aqui, desde eletrodomésticos até pneus de trator, entre outros. As pessoas precisam ter essa consciência de que, jogar lixo em local inadequado, por menor que ele seja, prejudica a nossa própria saúde, assim como a dos animais”, finalizou.

Além dos pontos atendidos nesta sexta-feira, a prefeitura também atende, uma vez ao mês, a comunidade do Jaraqui, que fica a mais de quatro horas de balsa da área urbana.

