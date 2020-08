Gato-maracajá é resgatado dentro de uma concessionária em Manaus

O gato-maracajá é uma animal com hábitos noturnos e solitário | Foto: Divulgação

Manaus – Um felino da espécie gato-maracajá foi resgatado na região centro-sul de Manaus. O animal foi encontrado dentro das dependências da concessionária Fiori Jeep, localizado na Avenida Constantino Nery. O Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Amazonas, por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental, resgatou o animal, após um funcionário solicitar a ida do Batalhão até o local, na manhã da última terça-feira (18), por volta das 10h..

Ainda não se sabe as circunstâncias de como o bichinho apareceu na loja. Se foi por conta Segundo o comandante do Batalhão Ambiental, major Madson Santos Correia, é raro o aparecimento de felinos dessa espécie na capital, já que os animais silvestres fogem de lugares urbanos. “Quanto maior a ação antrópica menor é a presença desses felinos, por isso, é difícil de aparecer. Quando ocorrer, precisamos ser acionados para realizar o resgate”, explica.

O animal foi direcionado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), do Ibama, para procedimentos veterinários e depois será irá passar pelo processo de reintrodução em seu habitat natural.

Segundo a assessoria, o Comando e o Batalhão de Policiamento Ambiental orientam a população que criar, guardar, apanhar, transportar, capturar ou caçar animais silvestres sem autorização do órgão competente, configura crime ambiental, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades previstas na Lei.

No início deste mês, uma sucuri foi encontrada e resgatada em condomínio no bairro Ponta Negra, em Manaus. Confira: Vídeo: Sucuri tenta engolir jacaré em condomínio na Ponta Negra

Denúncias



Maiores informações e denúncias podem ser feitas diretamente ao BPAmb (92) 98842-1553, ou diretamente no endereço da unidade, localizada na Av. Santos Dumont, Tarumã: em frente ao Aeroporto internacional.

