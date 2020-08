Incêndio de grandes proporções atinge Centro Comercial em Ipixuna

Ipixuna - Um incêndio de grandes proporções causou destruição em um Centro Comercial, localizado no município de Ipixuna (distante 1.367 quilômetros em linha reta da capital). O sinistro ocorreu por volta das 23h, de quinta-feira (20). Comerciantes assistiram as chamas consumirem todo um patrimônio de anos.

De acordo com testemunhas, o fogo teria iniciado em uma das lojas e as chamas se propagaram por outros estabelecimentos. Explosões foram registradas. Não há informações de vítimas e foram os próprios moradores que apagaram o fogo. Eles também contaram com ajuda da chuva.

Por meio das redes sociais, moradores reivindicaram a falta de uma base do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM). Vídeos divulgados na internet mostraram os momentos do incêndio e fotos o cenário pós-destruição.

