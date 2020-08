Caso Alice: Família aguarda a chegada do corpo da jovem nesta sexta

| Foto: Arquivo Pessoal

Manaus- Com dor, tristeza e indignação pela vida de Alice Victoria Oliveira de Albuquerque de 15 anos, familiares e amigos aguardam a chegada do corpo da adolescente em Manaus. A expectativa da família é que a cerimônia fúnebre aconteça a partir das 10h deste sábado (22), na Funerária Canaã, Rua Major Gabriel, Centro da capital.

O EM TEMPO conversou com Edgelly Albuquerque, que é tia da adolescente e mora em Anori município com aproximadamente 194 quilômetros de distância de Manaus. Ela e outros familiares que moram no município chegaram esta manhã (21) na capital para prestar as últimas homenagens à sobrinha.

“Ninguém esperava uma situação dessas, principalmente com a Alice. Ela sempre foi uma menina doce, meiga e dedicada. Estamos sofrendo muito e a dor parece só aumentar. Como aconteceu em outro país, os trâmites são ainda piores. Se dependesse dos órgãos da Holanda, nada teria acontecido. Fizemos uma vakinha virtual, e tivemos ajuda de muitos anjos. Só assim conseguimos condições para trazê-la para o Brasil. Só o fato de conseguimos nos despedir dela, alivia um pouco a dor gigante que sentimos”, disse a tia.

Relembre o caso

Alice nasceu em Manaus e morava com os pais na cidade de Rotterdam, na Holanda. A adolescente foi brutalmente assassinada com cerca de cinco golpes de facas na região do pescoço. A principal suspeita é uma colega da escola de 16 anos. Segundo a família, as meninas estavam brigadas por um motivo ainda não identificado.

A vítima foi convidada para ir até o local do crime para fazer as pazes com a suspeita. No entanto, teve a vida ceifada pela rival. As autoridades holandesas estão à frente do caso. A família Albuquerque realizou uma manifestação com faixas e cartazes na Largo São Sebastião, Centro no último domingo (16). O pedindo era simples porém incisivo:“Justiça por Alice”.

