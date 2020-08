Faculdade Santa Teresa comemora dois anos de existência em Manaus

A Faculdade Santa Teresa tem como intuito formar líderes em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Com uma proposta pedagógica focada na formação de líderes, a Faculdade Santa Teresa comemorou, na tarde desta sexta-feira (21), dois anos de existência. A cerimônia foi realizada na própria instituição, localizada na rua Acre, n° 200, no conjunto Vieiralves, na Zona Centro-Sul de Manaus. Atualmente, a instituição possui 11 cursos de graduação, cursos pós-graduação e MBA nas principais áreas demandadas pelo mercado.

Os cursos de graduação já ofertados são de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Farmácia, Logística, Nutrição, Pedagogia e Psicologia.

A mantenedora Maria do Carmo, com o diretor administrativo Wellington Lins Jr. (à direta) e o diretor financeiro Leandro Lins (à esquerda) | Foto: Divulgação

Para a mantenedora da instituição, Maria do Carmo Lins Albuquerque, é uma alegria celebrar mais um ano de atuação da instituição.

"Quando perguntam qual o sucesso do nosso grupo, digo que é a mão de Deus, em primeiro lugar, e muito trabalho. Trabalhamos diuturnamente para obter sucesso. Esse ano foi atípico, mas surpreendentemente não paramos. Isso nos deu muito orgulho da nossa equipe. A Faculdade Santa Teresa tem um resultado expressivo para o momento. Isso é só o inicio da nossa caminhada. Temos essa proposta de um ensino diferenciado, alinhando os conhecimentos teóricos à prática para desenvolvimento das habilidades e do aprendizado. Nossos alunos estão muito satisfeitos", destacou Maria do Carmo.

Professores e diretores da Faculdade Santa Teresa | Foto: Suyanne Lima

Ao longo da comemoração, diretores e professores da Faculdade Santa Teresa proferiram palavras sobre o dia-a-dia na instituição e mensagens de determinação ao exercício da educação. Todos os presentes puderam acompanhar um vídeo gravado com falas de vários professores, alunos, e do ambiente educacional.

Um bolo simbolizou a passagem de mais um ano de atuação da instituição e um padre foi chamado para proferir uma oração. A diretora geral da instituição, Amanda Estald, destacou os feitos da intuição ao longo destes dois anos, como a implementação de novos cursos, uma parceria com a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e a criação de uma plataforma digital no exclusivo ambiente da Faculdade Santa Teresa.

A diretora-geral falou sobre as conquistas da instituição | Foto: César Gomes

"Esses projetos destacam a nossa responsabilidade com a educação, mesmo no momento que vivenciamos. Assumimos o nosso compromisso de nunca parar o ensino. As conquistas são o resultado do foco da nossa equipe, pois queremos formar líderes empreendedores na cidade de Manaus e continuamos nessa caminhada", declarou Estald.

A Faculdade Santa Teresa tem ensino e avaliação focados em competências necessárias ao mundo do trabalho, corpo docente qualificado com expressiva e relevante participação no mercado de trabalho e metodologias de ensino ativas onde teoria e prática estão constantemente articuladas. Além disso, o aluno tem acesso a toda infraestrutura necessária para o desenvolvimento das atividades de ensino, utilização da Tecnologia Educacional para ampliar o acesso ao conhecimento e acesso à maior plataforma de conteúdo preparatório e jurídico, o CPJUR.