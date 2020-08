Mudanças no trânsito da avenida São Jorge prejudicam moradores

Manaus- Um semáforo e uma faixa de pedestre têm perturbado a vida de moradores na região da avenida São Jorge. De acordo com as denúncias, as novas medidas adotadas para tornar o trânsito mais funcional não obtiveram sucesso. Ocorre que quando os condôminos saem de casa, os carros não dão passagem. Além disso, quando o sinal fica vermelho, uma fileira de veículos se forma na Avenida Jacira Reis.

Paula Farias é moradora do Condomínio Le Boulevard localizado no bairro e avenida São Jorge na zona Oeste de Manaus. Ela procurou o EM TEMPO a fim de solucionar o problema. Segundo ela, várias reclamações já foram feitas junto aos órgãos responsáveis e não obteve resposta.

“Nossa vida virou um caos. Eu não sei dizer a quem essa mudança beneficiou. O sinal fica bem na frente do condômino e, toda vez que precisamos sair, é uma dificuldade. Ninguém dá passagem e a gente fica esperando uma pessoa gentil que permita a gente entrar. Quando o semáforo fica vermelho, piora. As autoridades precisam olhar por nós”, declarou a moradora.

O motorista de aplicativo Vitor Sanches explicou que precisou mudar seu horário de trabalho para não ter que enfrentar o trânsito em frente ao prédio em que mora. Ele já chegou a ficar 20 minutos esperando em um fila gigante.

“Está muito complicado para nós. Me uni com outros moradores e demos entrada em um documento lá na Prefeitura. Pedimos uma reavaliação do semáforo e deste retorno. Na minha opinião, o tráfego na Jacira Reis ficou pior que antes. Em horário de pico o congestionamento fica próximo à rotatória da bola das letras”, destacou o trabalhador.

Posicionamento do IMMU

Em nota, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) esclareceu que a solicitação dos moradores foi analisada pela equipe de Engenharia de Trânsito do instituto. Após a verificação técnica no local, foi constatada a inviabilidade de atendimento ao pedido, pois a instalação do semáforo na área solicitada impede a visibilidade dos condutores que trafegam no sentido São Jorge/Ponta Negra, com isso, prejudicando a coletividade.

Além disso, o IMMU destacou que a instalação do semáforo no trecho pretendido iria privilegiar somente os moradores e resultaria em uma manobra que, além de exclusiva, representa risco de acidentes- já que os veículos, ao saírem do condomínio, teriam que atravessar a avenida Jacira Reis para acessar a alça de retorno.

