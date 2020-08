Forte massa de ar polar faz temperatura cair em Manaus neste sábado

Manaus deve ter queda na temperatura | Foto: Chico Batata/Agecom

Manaus - A forte massa de ar polar que avança pelo Brasil chega à Região Norte neste sábado (22). O fenômeno conhecido como friagem deve causar a queda de temperatura em Manaus. Nesta sexta (21), a máxima foi de 36°C e amanhã não passa de 29°C na capital do Amazonas. As informações são do site Clima Tempo.

Segundo a previsão do tempo, uma intensa friagem também ocorrerá no Acre, em Rondônia e no Amazonas. Alguns locais do Acre e de Rondônia podem registrar menos de 10°C.

O fenômeno da friagem é caracterizado pela acentuada queda de temperatura, provocada pela passagem do ar de origem polar.