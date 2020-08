Enfim o frio chegou a Manaus: termômetros chegaram a marcar 21º

Nas redes sociais, os internautas aproveitaram para fazer brincadeiras | Foto: Yasmin Feitosa





Manaus - Enfim o tão esperado frio da massa polar chegou a Manaus e fez os números dos termômetros despencarem. Na manhã deste sábado (22), os manauaras puderam vibrar com os 24º marcados pelos termômetros - uma temperatura rara para uma cidade marcada pelo calor.

Nas redes sociais, a população manauara comemorou o ventinho frio na capital amazonense. Algumas famílias aproveitaram para passear ou fazer compras nas regiões comerciais. Esse foi o caso da vendedora Sandrele Vieira, que foi ao Centro.

"Soube ontem que a temperatura ia cair e eu já me organizei para vir ao Centro. Estava muito quente e era insuportável até ficar dentro de casa. Graças a Deus a friagem veio e poderia ficar, ela é bem-vinda", disse em tom de brincadeira.

O termômetro marcou 27º após às 10h | Foto: Yasmin Feitosa





Nas redes sociais, os internautas aproveitaram para fazer brincadeiras. "Eu já tirei meu moletom com cheiro de naftalina do armário", disse um deles.

"Eu nem tenho roupa de inverno para esse grande evento", respondeu outro na publicação.

A menor temperatura em Manaus foi marcada ainda durante a madrugada de hoje quando os termômetros marcaram 21º. Após às 10h, o equipamento já marcava 27º, mas ainda bem abaixo do que normalmente marca nesse período de verão amazônico.

Já no interior do estado, principalmente, nos municípios do Sul, as temperaturas tiveram uma queda brusca. Em Ipixuna e Nova Olinda do Norte, a temperatura chegou a 14º.