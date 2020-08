Durante frente, previsão é de 14°C em cidades do AM: Veja quais

Algumas cidades do interior terão a temperatura mínima, segundo relatório do Sipam | Foto: Reprodução

Manaus – A tão esperada frente fria chegou e pretende se estender por todo o final de semana no estado do Amazonas. Algumas cidades terão 14°C de temperatura mínima para este domingo.

De acordo com o boletim de previsão do tempo do Centro Gestor Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM), as temperaturas mais baixas alcançarão os municípios do Sul, Sudeste, Centro e Cento-Oeste do Amazonas.

Abaixo de 20°C

As cidades com previsão de 14°C para este domingo são: Boca do Acre e Pauini. A temperatura é fora do comum já presenciado pelos amazonenses.

Os municípios que ficam abaixo de 20°C, segundo relatório são: Atalaia no Norte com 19°C; Benjamin Constant com 19°C; Eirunepé com média de 16°C e 17°C; Guajará com 17°C; Ipixuna, Itamarati e Envira com de 16°C; Canutama, Humaitá e Tabatinga chegarão aos 19°C. Com o registro de 20°C estão os municípios de Amaturá e Apuí.

Veja vídeo de relato de morador em Ipixuna, no AM:

As pessoas decidiram por permanecer em casa por conta da queda de temperatura no interior do Estado. Veja relato:

Acima de 20°C

Municípios com 21°C: Alvarães, Coari, Fonte Boa, Japurá, Jutaí, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, Tefé e Tonantins;

Cidades com média para 22°C e 23°C: Manicoré, Tapauá, Anorí, Barcelos, Beruri. Codajás, Novo Aripuanã e Santa Isabel do Rio Negro.

Maior previsão de calor

As cidades que marcam acima de 23°C são: Autazes (24°C), Barreirinha (25°C), Boa Vista do Ramos (24°C), Caapiranga (24°C), Careiro (24°C), Careiro da Várzea(24°C), Iranduba(24°C), Itacoatiara(24°C), Manacapuru (24°C), Manaquiri (24°C), Manaus (24°C), Maués (24°C), Nhamundá (25°C), Nova Olinda do Norte (24°C), Novo Airão (24°C), Parintins (25°C), Presidente Figueiredo (24°C), Rio Preto da Eva (24°C), São Sebastião do Uatumã (24°C), Silves (24°C), Urucará (25°C) e Urucurituba (24°C).

