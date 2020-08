Barranco ameaça 'engolir' casas no bairro Nova Cidade, em Manaus

Moradores pedem ajuda para solução de problema | Foto: Reprodução

Manaus – Casas na beira de um barranco estão prestes a desabar. Os moradores da rua Nairóbi, localizada no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus pedem ajuda das autoridades municipais, pois além do perigo, o local virou uma espécie de lixeira a céu aberto. A rua fica próximo a uma reserva florestal.

Segundo os moradores, uma obra foi iniciada pela prefeitura de Manaus há quatro meses e fez com que o a situação ficasse perigosa. Os populares informaram ainda que o local virou lixeira viciada, pois diariamente, caminhões aparecem e despejam lixo no barranco.

“Estamos há quatro meses com essa obra parada e no aguardo do poder público. O que seria uma obra, virou uma lixeira. Uma igreja desabou e parte da rua também já desapareceu. Eles iniciaram e não terminaram o serviço. Não fomos informados se vai continuar ou não essa obra. O que ficou foi o lixo. Todos os dias tem lixo sendo despejado nesse buraco”, informou um morador da rua Nairóbi.

Outra preocupação da comunidade está relacionada ao escoamento da água. As chuvas constantes fazem com que o barro do barranco se desprenda e, consequentemente, leve uma parte da rua. A cratera está muito próxima de algumas casas.

“Nessa área escoa a água da chuva de todo o conjunto. A cada chuva fica mais perigoso. Esta erosão é antiga. Quando molha, sobe o cheiro forte do lixo. A gente não tinha problemas com moscas, carapanãs ou outros animais, mas com esse lixo, temos até medo de animais mais perigosos para a nossa saúde. As casas estão à beira do barranco e só não caíram porque a chuva deu uma trégua. O nosso pedido é para que eles voltem, façam o trabalho que tem que fazer e terminem, não deixando nada pela metade”, afirmou outro morador do conjunto habitacional.

A equipe de reportagem do Portal Em Tempo entrou em contato com a Prefeitura de Manaus - que informou por meio de nota que a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) já possui programação para a área.

"O trabalho de contenção já foi iniciado e precisou de parada técnica para que fosse feita a topografia do local, pois o serviço de mexida de terra precisa ser seguro. Com a topografia, a finalização será executada e, nos próximos dias, a Seminf reiniciará os trabalhos", informou.

Sobre o lixo no local, a prefeitura informou que a situação será repassada para conhecimento e verificação da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

