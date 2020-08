Em Manaus, morre o Defensor Público Antônio Ederval

O defensor público era conhecido como ícone dos tribunais | Foto: Reprodução

Manaus - Conhecido por atuar em grande casos no Amazonas, entre eles o julgamento de Moacir Jorge Pessoa o "Moa, além de outros homicídios que chocaram os amazonenses, o Defensor Público, Antônio Ederval de Lima, morreu após ter um infarto na madrugada deste sábado (22).

A Defensoria Pública do Estado emitiu nota sobre o servidor e enalteceu sua trajetória em casos de comoção pública, entre eles estão o caso da condenação de um padrasto que matou a enteada porque ela teria comido biscoitos escondida. O crime aconteceu em 2016, no bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus, o julgamento aconteceu em 2019.

No caso "Moa", em agosto de 2012, o defensor conseguiu com que o réu fosse absolvido da acusação da morte do traficante "Caçula", junto com Raphael Souza.

É com profundo pesar que a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) comunica o falecimento do defensor público Antônio Ederval de Lima, vítima de um infarto na madrugada deste sábado, 22 de agosto de 2020.

Antônio Ederval de Lima se dedicou, durante toda a sua trajetória na Defensoria, a cuidar, com zelo e diligência, da defesa dos mais necessitados, especialmente no Tribunal do Júri, em julgamentos que não raras vezes estavam envoltos de comoção pública e que despertavam o interesse da imprensa.

Ciente de que a assistência jurídica deve estar ao alcance de todos, como dita a nossa Constituição, independe da acusação imposta e da repercussão na mídia, Antônio Ederval de Lima jamais se curvou a pressões e sempre se manteve focado na missão de defender, com dedicação e estilo próprios, àqueles que precisavam do auxílio da Defensoria.

A história do defensor público certamente será lembrada no meio jurídico do Amazonas como exemplo de abnegação, altruísmo e devoção à causa pública, inspiração que irá contribuir com o trabalho dessa e das futuras gerações.

A Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Amazonas (Adepam) também emitiu nota sobre a morte do defensor público.

"Com imenso pesar, a Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Amazonas (Adepam) comunica o falecimento do maior ícone do tribunal do júri amazonense, o defensor público Antônio Ederval de Lima. A Adepam presta suas condolências e envia força para familiares e amigos neste momento de luto", escreveu.

