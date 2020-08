Manaus lidera geração de empregos em todo Brasil no mês de julho

Manaus foi a cidade que mais gerou empregos durante o mês de julho em todo Brasil. Os dados são do Novo Caged (Cadastro Geral de empregados e Desempregados), divulgado pelo Ministério da Economia. Ao todo, foram registrados 131.010 empregos com carteira assinada no país e Manaus ocupa a liderança com 2.547 novos postos de trabalho, superando a cidade de São Paulo, que ficou em segundo lugar com 2.269 empregos, seguido de São Luís, que gerou 1.856 novos empregos.

“O setor que mais gerou empregos no último mês foi o da indústria, ressaltando a importância da Zona Franca de Manaus, que mesmo enfrentando todas as dificuldades e as consequências da pandemia mostra que o Polo Industrial de Manaus ainda é forte para sustentar a economia local. Manaus não parou em nenhum momento, durante o período mais forte do novo coronavírus, nós continuamos trabalhando e tocando muitas obras que, além de manter, ajudou na geração de novos postos de trabalho”, disse o prefeito Arthur Virgílio Neto.

Além da indústria, a capital amazonense registrou crescimento de novos empregos nos setores do comércio, construção e agropecuária. Segundo Virgílio, a vida está seguindo, a economia mostra sinais de melhora, mas os cuidados ainda devem ser mantidos em relação ao novo coronavírus.

“Manaus foi destaque nacional e internacional durante o pico da Covid-19, agora a cidade volta a ser destaque, mas dessa vez com a superação. Fomos a cidade que mais gerou empregos em julho e estamos com os casos de coronavírus bem menores do que abril e maio, porém mantemos os cuidados necessários, pois o vírus ainda está no ar”, completou Arthur, que também foi vítima da Covid-19, curou-se e já está de volta aos trabalhos presenciais como prefeito.

De acordo com Novo Caged, em todo Brasil, no mês de julho tiveram 1.043.650 contratações e 912.640 demissões registradas, fazendo com que o país tenha um estoque de 37.717.045 empregos formais.

*Com informações da assessoria