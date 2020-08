Vídeo: Motoqueiros 'tocam o terror' no bairro Alvorada III

| Foto: Reprodução

Manaus – Dois motoqueiros, ainda não identificados pela polícia, foram flagrados por câmeras de segurança assaltando um jovem no bairro Alvorada III, zona centro-oeste de Manaus, na manhã deste sábado (22). Durante a ação criminosa, moradores que passavam pelo local fugiram ao perceber o roubo.

Os dois homens se aproximam da vítima em uma motocicleta azul, e logo após roubarem o celular da jovem, que se retira do local aos prantos, eles seguem em direção aos moradores que correram. No vídeo é possível observar a fuga.

Não há informações se os motoqueiros realizaram outras ações criminosas no bairro. Mas, de acordo com a 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), não houve chamado com as características desse roubo no local.

Quem tiver informações sobre os suspeitos pode realizar a denúncia diretamente à 10ª Cicom no número 98842-1589.

Veja o vídeo:

