Projeto contra violência doméstica realiza fórum em Manaus

Manaus - No enfrentamento à violência contra a mulher e o feminicídio, mulheres especialistas de Manaus participaram de um fórum realizado pelo projeto "Quebrando o Silêncio", neste sábado (22), transmitido pelas redes sociais, onde debateram sobre o tema. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) mostraram que 88,8% dos crimes por feminicídio são cometidos pelo próprio parceiro. Ainda sobre a pesquisa, que foi realizada em 2018, 70,7% dos companheiros tinham no máximo o Ensino Fundamental completo.

O fórum virtual contou com a presença da titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), delegada Acácia Pacheco; a responsável pela DECCM na sede Sul, delegada Ivone Azevedo; a psicóloga do Sistema de Apoio Emergencial a Mulher (SAPEM), Neimy Sugiyama; a psicóloga do Hospital Adventista de Manaus, Ellen Pedreira; e o líder da Igreja Adventista do Sétimo Dia em setores de Manaus e em 17 municípios do interior, pastor Wiglife Saraiva.

Durante o debate, as convidadas passaram orientações sobre como as vítimas de violência devem agir diante de agressões e abusos, sejam eles psicológico, verbal, físico, sexual ou patrimonial. Com o combate, a concretização da denúncia e o afastamento do agressor, a mulher terá mais chance de não ser vítima de feminicídio, apontam os especialistas amazonenses.

Sobre a iniciativa

O "Quebrando o Silêncio" é uma iniciativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia e tem como objetivo atuar na prevenção à violência contra crianças, idosos e mulheres. O projeto acontece anualmente, há 18 anos, em oito países da América do Sul (Peru, Argentina, Bolívia, Uruguai, Paraguai, Brasil, Equador e Chile).

Todos os anos são realizados palestras em escolas, passeatas, corrida "Quebrando o Silêncio", com a população, palestras públicas, distribuição de panfletos e revistas para crianças, adolescentes e adultos.

Neste ano, por conta da pandemia, as ações habituais foram suspensas, mas foi realizada a distribuição de panfletos informativos nas ruas, em pontos comerciais e em pontos de ônibus para alertar as vítimas sobre o assunto e como devem agir. A proposta é incentivar a denúncia e o afastamento do agressor.

Segundo a responsável pelo projeto nas zonas Norte e Leste de Manaus e em 17 municípios do Amazonas, professora Euciany Saraiva, a iniciativa traz esclarecimentos e orientações sobre temas atuais e a violência. “Trabalhamos na base, ou seja, na conscientização, na distribuição de materiais e sempre buscando parcerias com órgãos que podem atender às vítimas de violência", diz.

De acordo com Euciany, o fórum traz essa proposta de debater ao tema de forma educacional, seguindo os passos para a denúncia, acolhimento, restabelecimento e superação dessa vítima. "Somos uma pequena parte neste processo, mas acreditamos que juntos podemos fazer muito mais e alcançar muitas pessoas”, avalia.

Confira como foi o fórum na íntegra:

