Quer negociar? Águas de Manaus promove campanha nesta segunda (24)

Manaus - A Campanha “Zera Dívida Online” da empresa Águas de Manaus permitirá com que aquela velha dívida seja negociada. Os acordos iniciarão a partir desta segunda-feira (24) e segue até o dia 31 de agosto. Por conta da pandemia de Covid-19, a concessionária fará a campanha totalmente virtual.

Os descontos das negociações podem chegar a até 80%. Além disso, existe a comodidade de não precisar sair de casa e fazer os acordos através do Whatsapp, do chat virtual, no site da empresa ou no aplicativo para smartphones “Águas APP”. Quem preferir, ainda pode solicitar a visita domiciliar de uma equipe da empresa, através do Call Center.

“A campanha Zera Dívida Online vem de encontro com todas as ações que a empresa está realizando ao longo dessa pandemia. A finalidade é proporcionar à população, através dos nossos canais digitais, mais uma opção para manter as contas em dia e evitar o acúmulo de dívidas”, explicou o gerente comercial da Águas de Manaus, Wellington Rodrigues.

“Para participar, é muito simples: é só entrar em contato através do nosso Whatsapp, Call Center ou do Águas APP. Tudo pode ser feito nestes canais”, acrescenta.

Para participar basta ligar ou acessar:

Call Center- 0800 092 0195

Site da empresa- www.aguasdemanaus.com.br

