Motorista de aplicativo, vítima de sequestro, é resgatado pela PM

Os criminosos levaram o celular do motorista e R$320 | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus - Um homem de 32 anos, motorista de transporte urbano por aplicativo, foi resgatado na noite de sábado (22), por policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Ele havia sido sequestrado no ramal do Brasileirinho, bairro João Paulo, Zona Leste de Manaus.

A ocorrência se deu por volta da 1h30 da manhã, quando a unidade policial recebeu a informação de que um motorista de aplicativo pediu socorro por meio de mensagem, informando que estava sendo roubado e sequestrado por homens armados.

A partir da denúncia, os policiais da 30ª Cicom, com apoio do Coordenador de Policiamento Ostensivo (CPO) Leste, e o Supervisor de Área da 4ª Cicom se deslocaram para o ramal Chico Mendes, onde foi a última localização da vítima.

De acordo com o relato policial, por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), a equipe conseguiu rastrear a localização do veículo Fiat Palio, cor vermelha, placa OXM-8A87, onde estariam os infratores juntamente com a vítima.

Com as informações do Ciops, os policiais foram até o ramal Ribamar, na Reserva Florestal Adolpho Ducke, bairro Cidade de Deus, na Zona Norte, e conseguiram resgatar a vítima, um homem de 32 anos. Ele teve roubados seu celular e a quantia de R$ 320,00. Os infratores conseguiram fugir pela mata e, após buscas, não foram localizados.

*Com informações da assessoria.

