No calor da ‘friagem’, manauaras aproveitam a praia da Ponta Negra

Não foi como um típico domingo de muito calor, mas a areia recebeu um bom número de banhistas | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - Apesar da previsão de frente fria, com mínima de 21°C e máxima de 32°C, manauaras se queixam do calor, neste domingo (23), e aproveitam para um momento de lazer na tradicional praia da Ponta Negra, Zona Oeste.



Segundo um frequentador da praia, conhecido como Souza, 36, a frente fria não durou muito, e, foi possível sentir o clima apenas pela manhã. "Hoje estava bem frio de manhã, mas por volta das 09h até que começou a melhorar e esquentou um pouco".

A equipe do EM TEMPO chegou a registrar muitos banhistas na praia, além de pessoas se exercitando, fato este também notado por Souza. "Quem não sai daqui são os esportistas que correm bastante nessa região. Não tem frente fria nem calor que pare eles", disse o manauara.

De acordo com Souza, apesar das informações da frente fria, Manaus continua com o típico calor amazonense. “Agora que começou a esquentar, tanto que estou protegido”, disse o manauara, usando boné, óculos escuros e um casaco na cabeça para se proteger do sol.



Alguns frequentadores chegaram a relatar para a nossa equipe, sobre a mudança de fluxo de pessoas devido a pandemia, na manhã deste domingo (23). A movimentação aumentou apenas quando atingiu os 34°C na região amazonense.