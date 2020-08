'Friagem' não foi suficiente para os manauaras vestirem seus casacos

Manauaras até tentaram sair de casa, mas o clima não estava tão frio como esperavam | Foto: Juliana Maquiné

Manaus - Diante das previsões do tempo, muitos manauaras sonharam em tirar do guarda-roupa aquele velho casaco para curtir, como se estivesse no Sul, a queda de temperatura, mais conhecida no Amazonas como "friagem". No entanto, não foi dessa vez que o fenômeno raro, em meio ao pleno verão amazônico, em Manaus, foi o suficiente para desfrutar do look diferenciado.

As manhãs de sábado e domingo abriram com clima até ameno, com ventos frios, mas insuficiente para o manauara sair de casa com casaco, muito menos com luvas e tocas. Por conta de uma massa de ar polar, a temperatura da capital amazonense marcou, no sábado, a mínima de 22,5°C e neste domingo uma mínima foi de 21°C e a máxima com 32°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Por volta das 10h deste domingo, termômetro público marcou 27°C | Foto: Yasmim Feitosa





A jornalista Jeanne Holanda, que apesar de morar em uma região com o clima muito quente, tem uma coleção de roupas para o inverno. Ela estava esperançosa com a possibilidade de tirar seus casacos do armário.

“Eu amo casados e a minha família também. Com a mudança de temperatura, minhas expectativas triplicaram, porque queria usar em todo lugar. Muito chato ter algo que não combina com a temperatura. Tenho três casacos, um para a moto, um de algodão e um de moletom, além de cinco blazers e um sobretudo”, conta.

Jeanne mostra os casacos que, habitualmente, ficam mais no guarda-roupas | Foto: Jeanne Holanda

Diferentemente de Jeanne, a aposentada Wanderlene Tilstscher não esperava que o frio chegasse a ponto de usar roupas de frio. “Moro em Manaus há menos de um ano. Como sou de São Paulo, não esperava que o calor diminuísse tanto. Para mim, o clima está ameno e tranquilo”, constata.

Já para a diarista Eliana Vieira, a leve queda na temperatura da cidade chegou em boa hora como alívio. “Estava agoniada com tanto calor. Não foi um frio tão grande, mas já ajudou a amenizar o clima. Meu filho estava passando mal de tanta quentura. Estávamos derretendo”, comenta.

Clima para os próximos dias



Para segunda e terça-feira, a previsão mínima de temperatura varia entre 25°C e 26°C, com a máxima em 35°C, com o dia parcialmente nublado. O INMET ainda prevê chuvas isoladas na sexta-feira e no sábado, com a mínima de 24°C e a máxima de 35°C.

