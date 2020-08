Incêndio de grandes proporções destrói casa em Manaus

Foram utilizados 8 mil litros de água para cessar as chamas | Foto: Divulgação

Manaus – Um incêndio de grandes proporções atingiu uma casa na rua Tapajós, bairro Jorge Teixeira 4° Etapa, Zona Leste de Manaus, na madrugada deste domingo (23) e causou perda total na residência de alvenaria de dois andares. Segundo os bombeiros, não houve vítimas.

Os danos envolveram pertences pessoais do proprietário da casa e o incêndio atingiu parte da estrutura do telhado da residência vizinha, danificando a pintura da parede de outra moradia.

De acordo com informações divulgadas pelo corpo de bombeiros do 1° Batalhão de Incêndios, a corporação foi acionada por volta das 4h da madrugada, informadas de um incêndio em uma residência.

Ao comando do tenente Ângelo Silva, quatro viaturas foram encaminhadas para conter as chamas no local, e cerca de 8 mil litros de água foram utilizados para combater o fogo.

