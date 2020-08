PC pede ajuda para localizar idoso que desapareceu na Zona Sul

Idoso desaparecido | Foto: Divulgação

A Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) divulgou nesta segunda-feira (24) a imagem do idoso Manoel Moraes Dias, de 77 anos, para que a população possa ajudar na localização dele que foi visto pela última vez na madrugada do dia 13 de agosto deste ano, por volta das 5h30, quando estava em um parada de ônibus, situada na rua Leopoldo Carpinteiro Peres, bairro Petrópolis, zona sul da capital.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) registrado no 3º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no último dia 16 de agosto, e posteriormente transferido para a Deops, a sobrinha do homem, Erlane Matos, 49, explicou que o tio havia saído da casa onde mora, nas proximidades do endereço onde desapareceu, e não retornou mais.

Conforme os registros, a noticiante ressaltou que Manoel sempre anda com uma carteira porta-cédulas, contendo todos os documentos dele. A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver detalhes sobre a localização de Manoel que entre em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2268 ou com a família do idoso pelos números (92) 99221-8194 ou 99418-9602.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

*Com informações da assessoria



