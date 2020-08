Família faz arrecadação para tratamento de irmãos em Manaus

Além da arrecadação on-line, a família também fará uma feijoada beneficente em setembro | Foto: Reprodução

Manaus - O nascimento de Henrique e Louise trouxe muita alegria na vida do casal Ruan Costa e Nayara Ketlen, que moram no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Os pais, justamente com a família, estão realizando uma arrecadação on-line para a fisioterapia intensiva das crianças, que nasceram prematuras e seguem em tratamento.

As crianças nasceram de 28 semanas, no início dos seis meses de gestação. Por serem prematuros, tiveram que permanecer na incubadora para finalizar a formação.

A mãe, Nayara Ketlen, explica que os filhos tiveram hemorragia na cabeça. Louise chegou ao grau 2, mas absorveu e Henrique chegou até grau 4, que é irreversível e não absorveu. O menino teve hidrocefalia, mas não precisou de válvula.

"Minha filha com um mês e meio saiu a maternidade, porém, o menino ficou por três meses e meio. Ele era o menor, e teve infecção generalizada, fungo, bactérias, depois os dois ao mesmo tempo", explicou.

Esta é a pequena guerreira Louise | Foto: Reprodução

A família conta ainda que Henrique teve uma perfuração no intestino, hemorragia no pulmão e na cabeça, convulsão, passou por transfusões de sangue e por uma cirurgia no intestino com 98% de chance de morrer. O pequeno guerreiro ainda fez duas cirurgias para colocar acesso venoso central.

"Ele nunca teve problemas com o acesso, graças a Deus! Muitos bebês da UTI morreram de trombose por conta desse acesso", declarou a mãe emocionada.

O tratamento

As crianças necessitam de um tratamento intensivo e especial. Eles cresceram, mas não sentavam. Henrique, por conta da hidrocefalia, foi encaminhado à fisioterapia precoce ainda dentro da maternidade em que nasceu.

Este é o pequeno guerreiro Henrique | Foto: Reprodução

"Ele ainda aprendeu a sentar com o apoio, mas nunca sozinho e nem a Louise. Achávamos que era normal, que cada criança se desenvolve no seu tempo, mas não. A situação era mais crítica do que imaginávamos", disse Nayara.

O método que as crianças precisam é chamado de Neuro evolutivo - Bobath, que é uma abordagem terapêutica para a solução de problemas, avaliação e reabilitação de pacientes de todas as idades que apresentem distúrbios de controle postural, movimento e função causados por fisiopatologia do Sistema Nervoso Central.

A família informou que apenas duas clínicas em Manaus trabalham com o método que eles precisam. "Precisamos de 20 mil até o final do ano para que eles façam o tratamento", disseram os pais.

Feijoada Beneficente

Feijoada também será um meio de arrecadar dinheiro para o tratamento | Foto: Reprodução

No próximo dia 13 de setembro, os pais, familiares e amigos dos pequenos guerreiros realizarão uma feijoada beneficente. O evento iniciará às 11h e segue até às 18h.

O evento terá pagode, DJ, forró e MPB como atrações culturais. A feijoada será self-service e delivery. O local contará com espaço kids e piscina. O valor da feijoada é R$ 30.

Para quem deseja participar basta entrar em contato pelo telefone (92) 98228 2236 ou acessar a conta no Instagram: @henrique_louise

Para contribuir com a vakinha on-line, basta clicar aqui e fazer sua doação.

