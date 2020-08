Pescador quase morre após ataque de jacaré de 3 metros no AM

A vítima, junto com o genro, lutou pela vida durante a pescaria | Foto: Reprodução

Manaus - Adenor Neves Santana, 60 anos, nasceu de novo após ter sobrevivido ao ataque de um jacaré de três metros na noite do último sábado (22). A investida, aconteceu durante uma pescaria na Costa do Paratari no município Manacapuru, no Amazonas.



O pescador estava com sua malhadeira e com o seu genro, Ezequiel Duarte. Eles ficaram à espera para a pesca. O genro narra com detalhes a noite de terror e luta pela vida.

"Eu e meu sogro tivemos uma noite agoniante", disse a testemunha do ataque | Foto: Reprodução

"Ao invés de entrar um pirarucu na malhadeira, entrou um jacaré. Meu sogro foi bater no jacaré para que ele se afastasse e o animal atracou na mão dele. Foi quase meia hora de sufoco, muita agonia e tristeza. Imagina você, ver seu sogro ser dilacerado por um jacaré. Eu tive que cair na água e lutar para que o animal deixasse ele. Foi a maior agonia da minha vida", relatou Ezequiel que mora em Manacapuru.

O pescador foi atendido na unidade médica do município e precisou ser transferido para Manaus por conta da gravidade do estado de saúde. Ele continua internado no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. Além da mão, o pescador, também foi atingido na perna, pelo animal e segundo informações de familiares ele precisará passar por uma cirurgia na mão, pois, teve lesões graves nos ossos.

"Precisamos de ajuda para os filhos virem para Manaus e ficarem com ele no hospital. Também, tem os custos com as medicações que ele vai tomar e custos da viagem de Manacapuru para Manaus", disse o genro do idoso.

A família disponibiliza os contatos para ajuda e doações: (92) 99222 7416, (92) 99124 2996 e conta bancária para depósito:

Bradesco

Conta Corrente: 52809

Agência: 3707-9.

